На Закарпатті вперше в Україні запроваджують анонімну вакцинацію. Це соціальний проект для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення від коронавірусу та змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію, або з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від Covid-19. Наразі можливість зробити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпатті в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді.

Ініціатива щодо запровадження такого проекту на Закарпатті належить керівнику кафедри соціальної роботи УжНУ, професору, депутату Закарпатської обласної ради Федору Шандру. За його словами, в області було проведено соцдослідження і наразі на Закарпатті нараховується 4 тисячі фальшивих сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

«Кількість фальшивих сертифікатів почала стрімко зростати після запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу для державних службовців, а також працівників сфери освіти, медицини, культури. Я звернувся до лікарів і до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА з проханням запровадити анонімну вакцинацію для того, щоб люди, які зробили помилку і купили фальшивий сертифікат про вакцинацію мали можливість це виправити і врятувати своє життя та здоров'я», – розповів під час прес-конференції в Ужгородському прес-клубі Федір Шандор.

Як повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, кабінет анонімно вакцинації буде працювати в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). «Анонімно зробити щеплення може будь-хто із мешканців Закарпаття, який з певних причин - релігійних чи сімейних - не хоче, щоби його дані про вакцинацію були внесені в систему. Так само ми надаємо можливість усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має діючий сертифікат, але фактично не отримав щеплення, прийти і зробити вакцинацію анонімно. Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до медичного центру», – сказав Віктор Петров.

За словами лікаря, для охочих зробити вакцинацію анонімно доступні також усі види вакцин, які зараз використовуються в Україні. «Ми будемо вести облік щодо кількості людей, які отримають щеплення анонімно, а також будемо просити пацієнтів підписати згоду про щеплення перед процедурою, але також анонімно – під псевдонімом. Також мусимо використовувати ці псевдоніми для можливості отримання людиною другої дози щеплення», – додав Віктор Петров.

Він також запевнив, що у медичному центрі працівники, які проводитимуть анонімну вакцинацію, не задаватимуть лишніх запитань, не засуджуватимуть людей і не присоромлюватимуть за їх попередні помилки та переконання. «Ми хочемо дати шанс цим людям врятувати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я своїх близьких і захистити себе. Навіть якщо попередньо вони наробили помилок», – підкреслив Віктор Петров.