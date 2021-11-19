Віктор Ляшко заявив, що МОЗ проведе перевірку на Закарпатті

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко назвав відкриття на Закарпатті анонімного пункту вакцинації від Covid-19 незаконним. Про це він заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1» у п’ятницю, 19 листопада, підкресливши, що «ніякої анонімності бути не може».

«Те, що в Закарпатті відкрився якийсь анонімний пункт – це фейк. Ковідна амністія, це – ковідна амністія. Вона може бути по двох напрямках і ніякої анонімності там не передбачено», – сказав Віктор Ляшко, додавши, що МОЗ наразі розбирається, «що там відкрили на Закарпатті».

«Сьогодні в умовах, коли людина з підробленим сертифікатом звертається до сімейного лікаря і говорить про те, що має підроблений сертифікат, але хоче вакцинуватися, лікар повинен повідомити поліцію і в судовому порядку людині, яка свідомо повідомила, зроблять амністію через суд», – зазначив Віктор Ляшко.

Він додав, що не знає, чи є інформація про відкриття анонімного кабінету вакцинації на Закарпатті правдивою: «Те, що виникло на Закарпатті – хтось собі щось надумав, я не знаю чи це правда, ми це перевіримо. Вчора говорив про це з директором департаменту, не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему», – сказав міністр.

Він також додав, що нещодавно у законопроект про посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію внесли правки про ковідну амністію: «Там внесли правки про ковідну амністію, яка не передбачає звернення до суду. Тому цей процес запускається», – зазначив Ляшко, додавши, що відповідальність для лікарів та шахраїв, які підробляють сертифікати про вакцинацію, залишається. На питання ведучих, якою буде ця відповідальність, Віктор Ляшко відповів: «Буде певна відповідальність і все буде залежати від масштабів».

Керівник департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний у коментарі ZAXID.NET зазначив, що «таку ініціативу не погоджував»: «Вчора була розмова з керівництвом МОЗ. Буде проводитись перевірка, ми не погоджуємо це і не можемо погодити такі дії», – сказав Пшеничний, додавши, що у департаменті проводитимуть службову перевірку з цього питання.

Ініціатор соціального проекту запровадження на Закарпатті анонімної вакцинації керівник кафедри соціальної роботи УжНУ, професор Федір Шандор у коментарі ZAXID.NET підкреслив, що інформував місцевий департамент охорони здоров'я про таку ініціативу: «Особисто звертався до департаменту. Міністр просто не розібрався в ситуації і навіть нам не перетелефонував, а одразу сказав, що це погано. Зараз нам головне зберегти життя», – сказав Федір Шандор. За його словами, закарпатці добре сприйняли таку ініціативу та користуються такою можливістю: наразі в анонімному кабінеті вакцинації вже зробили 80 щеплень.

Нагадаємо, у середу, 17 листопада, на Закарпатті вперше в Україні запровадили анонімну вакцинацію – соціальний проект для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення від коронавірусу, змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію, або з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від Covid-19. Наразі можливість зробити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпатті в анонімному кабінеті щеплень у медичному центрі в Ужгороді. Ініціатори проекту заявляли, що зверталися з подібною ініціативою до департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, а також направляли відповідні листи до Міністерства охорони здоров'я.