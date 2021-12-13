Щодня медзаклад фальсифікував до 20 сертифікатів про вакцинацію

У Львові викрили медпрацівників, які організували видачу підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Слідчі встановили, що шахрайську схему організували в одній з лікарень Львова, підроблені довідки видавали близько півроку.

«Медичні працівники шукали клієнтів серед своїх знайомих. Медпрацівниця, фактично не проводячи щеплення, вносила до електронної медичної системи «Helsi» недостовірні відомості про проходження вакцинації. Після внесення даних в систему Covіd-сертифікат автоматично формувався в мобільному застосунку «Дія», а паперовий сертифікат можна було забрати у заздалегідь узгодженому місці» – повідомили в Офісі генпрокурора.

Один підроблений сертифікат коштував від 2 до 4 тис. грн.

В СБУ додали, що фальшуванням сертифікатів займалися працівники амбулаторії. Щоправда, назву амбулаторії не повідомляють через таємницю слідства. За даними слідства, протягом шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня.

«Схему організували лікарі одного з медзакладів, які долучили до схеми й середній медперсонал закладу. У пошуку «клієнтів» були задіяні родичі, знайомі зловмисників», – додали у прес-службі СБУ Львівщини.

Під час обшуків вдома та на роботі у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію із записами, зокрема про підроблені Covіd-сертифікати. Призначені експертизи. Розслідування проводять за за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство) під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури.

Нагадаємо, раніше Львівська міськрада повідомляла про викриту схему підробки сертифікатів про вакцинацію, зазначаючи, що фальшиві документи видавали шахраї від імені міських лікарень. Тоді управління охорони здоров’я Львівської міськради провело службове розслідування і з'ясувало, що підроблені сертифікати шахраї виготовляли від імені чотирьох міських медзакладів, але не виявили причетності лікарів до виготовлення підробок.