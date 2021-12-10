Один підроблений сертифікат коштував 4-5 тис. грн

У Києві викрили поліцейського, який у змові з працівницею амбулаторії продавали підроблені сертифікати про вакцинацію від Covid-19. Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції повідомив, що спільники виготовили фальшивих сертифікатів майже на мільйон гривень.

«Заради незаконного прибутку 26-річний лейтенант поліції у змові з медпрацівницею вносили неправдиву інформацію про здійснення щеплення до бази даних Міністерства охорони здоров’я України, яка згодом відображалася у додатку «Дія». Правоохоронці встановили, що фігуранти встигли виготовити понад 200 фальшивих свідоцтв на суму майже 1 000 000 гривень», – повідомили 10 грудня у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

За отриманий фальшивий сертифікат клієнти платили 4-5 тис. грн – залежно від вакцини.

«Поліцейський підшукував громадян, яким були необхідні свідоцтва про вакцинацію без проведення щеплення. Він приводив їх до медичної працівниці, яка вносила неправдиві дані про вакцинацію до електронної медичної бази «Helsi» та видавала сертифікати», – додали в ДБР.

9 грудня вдома у фігурантів та у службових приміщеннях медзакладу провели 13 обшуків, під час яких вилучили вже готові сертифікати для 200 людей, а також списки тих, які раніше отримали підроблені свідоцтва про вакцинацію. Слідчі встановлюють інших учасників схеми. Кримінальне провадження відкрили за статтями про підкуп працівника установи та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд Кривого Рогу засудив до двох років і одного місяця ув’язнення 42-річного місцевого жителя, який підробив та намагався продати міжнародний ковід-сертифікат. Це перший в Україні тюремний вирок за підробку сертифіката про вакцинацію.