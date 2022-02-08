Поблизу Перечина на Закарпатті у ДТП з фурою постраждали троє мешканців Івано-Франківської області. Попередньо відомо, що через слизьку дорогу легковик врізався у вантажівку. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні в Ужгороді.

Як повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, аварія сталася на трасі біля села Ворочево Перечинського району вранці вівторка, 8 лютого: «Виклик про ДТП надійшов диспетчерам о 05:50. На допомогу постраждалим виїхала бригада №401 у складі лікарки Олени Черняк фельдшерки Ванесси Машкаринець та водія Петра Бабинця. На місці пригоди з’ясувалося, що водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі і його авто занесло на вантажівку», – йдеться у повідомленні.

За даними медиків, у ДТП постраждали троє пасажирів легковика: у 30-річного чоловіка та 21-річної жінки попередньо діагностували забійні рани грудної клітки. Наразі найважчий стан у 23-річної пасажирки авто: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Всім постраждалим надали медичну допомогу, зараз вони перебувають у лікарні в Ужгороді.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомили у прес-службі поліції Закарпаття, за кермом Ford був 24-річний мешканець Івано-Франківської області. За попередніми даними, водій рухався у напрямку Ужгорода, через погані погодні умови та недотримання безпечної відстані він допустив зіткнення із вантажівкою Scania, за кермом якої перебував 38-річний мешканець Ужгорода. Обидвох водіїв освідчили, вони були тверезі. Внаслідок аварії серйозно постраждала одна пасажирка Ford.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). Поліція призначить необхідні експертизи для встановлення усіх обставин аварії. Винуватцю ДТП загрожуватиме до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати автомобілем.