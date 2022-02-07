Водій автомобіля ВАЗ–2104 не впорався з керуванням та злетів з мосту в річку Солокія

Вранці понеділка, 7 лютого, у Червонограді водій ВАЗу не впорався з керуванням та злетів з моста в річку. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, чоловік загинув на місці.

Аварія трапилась приблизно о 07:20 на вулиці Хмельницького у Червонограді. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ–2104, 35-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та злетів з мосту в річку Солокія. Його авто з річки діставали рятувальники.

Водій не впорався з керуванням та злетів з моста (фото поліції)

Внаслідок ДТП водій легковика помер на місці події. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події.