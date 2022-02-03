На Львівщині 25-річний водій врізався в електроопору та перекинувся
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Аварія трапилась на трасі у селі Буньковичі, що у Самбірському районі Львівщини
У четвер, 3 лютого, на трасі у селі Буньковичі на Самбірщині автомобіль Škoda Octavia в’їхав у електроопору та перекинувся. Водія доставили до лікарні.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, 25-річний місцевий мешканець керував авто Škoda Octavia, в’їхав у електроопору та перекинувся. У момент зіткнення він перебував у автомобілі сам.
Аварія трапилась на трасі у селі Буньковичі, що у Самбірському районі Львівщини. Унаслідок аварії водія доставили у лікарню, де його оглядають медики. Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
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