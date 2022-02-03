Аварія трапилась на трасі у селі Буньковичі, що у Самбірському районі Львівщини

У четвер, 3 лютого, на трасі у селі Буньковичі на Самбірщині автомобіль Škoda Octavia в’їхав у електроопору та перекинувся. Водія доставили до лікарні.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, 25-річний місцевий мешканець керував авто Škoda Octavia, в’їхав у електроопору та перекинувся. У момент зіткнення він перебував у автомобілі сам.

Аварія трапилась на трасі у селі Буньковичі, що у Самбірському районі Львівщини. Унаслідок аварії водія доставили у лікарню, де його оглядають медики. Обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.