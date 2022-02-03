Водій автобуса не впорався із керуванням та з’їхав у кювет

Український автобус сполученням Івано-Франківськ – Варшава із 27 пасажирами перекинувся неподалік польського Любліна. Ніхто серйозно не постраждав, кілька осіб отримали легкі травми.

Інцидент трапився ввечері 2 лютого, повідомляє місцевий сайт Lublin112. Автобус з’їхав в кювет біля села Кольонія-Седліщкі, що за 26 кілометрів від Любліна. 57-річний громадянин України за кермом автобуса у якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся на бік.

фото Lublin112

За даними журналістів, перекинувся автобус сполученням Івано-Франківськ – Варшава, у ньому перебувало 27 осіб. На місце ДТП виїхали пожежники, медики та поліцейські. В результаті аварії ніхто серйозно не постраждав. Кілька людей отримали легкі травми, їм надали допомогу на місці.

Алкотестер показав, що водій автобуса був тверезий. Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.