Вранці у неділю, 30 січня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Черкаській області загинули четверо людей, ще один хлопець отримав важкі травми і перебуває в стані коми.

«30 січня близько 05:30 поблизу с. Тубільці Черкаського району внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля загинуло 4 особи та 1 особа постраждала (стан тяжкий, госпіталізовано до лікарні). Від ДСНС для деблокації залучалось 7 осіб та дві одиниці Техніки», – повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок додала, що аварія сталася неподалік повороту до села Тубільці, за кілометр від траси. Водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де в’їхав у дерево. Внаслідок зіткнення авто зім’яло.

Як з’ясувалося на місці події, 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і двоє хлопців) віком 20-25 років загинули на місці. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.

Причини ДТП ще встановлюються.