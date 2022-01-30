Перевернутий автобус з пасажирами, у результаті ДТП травми отримали 14 з них

У неділю вночі, 30 січня, на трасі Київ-Чоп, біля села Загірці перекинувся міжнародний рейсовий автобус з пасажирами. Майже 40 людей постраждали, багатьох госпіталізували у лікарні. Про аварію повідомили очевидці у Telegram-каналі Варта-1. У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА уточнили, що травми отримали 14 людей.

Аварія сталася близько 02:00, біля села Загірці, що за годину їзди від Львова в напрямку Бродів. Водій рейсового автобуса Van Hool сполученням «Харків–Слупськ (Польща)», рухаючись у сторону Львова, не впорався з керуванням. Автобус з’їхав з дороги в кювет та перекинувся на бік, у той момент в автобусі було 40 людей.

Внаслідок аварії травмовано 14 осіб, усіх з різними травмами госпіталізували до лікарні. Серед травмованих 11 чоловіків віком від 24 до 56 років з різних областей: Львівської, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської та Київської.

Травми отримали і три жінки: 23-річна львів'янка, 50-річна жителька Полтави та 47-річна мешканка Харківської області.

Чотирьох травмованих забрали у лікарню швидкої медичної допомоги до Львова, ще восьмеро були госпіталізовані у Бродівську центральну районну лікарню (трьох з яких згодом перевезли в ЛШМД), ще двох людей відправили у Буську ЦРЛ. У потерпілих закриті черпно-мозкові травми, забої, переломи, садна та вивихи.

Водієві автобуса – 34 роки, він мешканець Рівненської області. Як відомо ZAXID.NET, автобус належить тернопільському перевізнику «Тернвояж», який займається пасажирськими перевезеннями з України до Польщі.

У компанії «Терновояж» підтвердили ZAXID.NET, що це їхній автобус потрапив у ДТП. Співвласник компанії Олег Гевко розповів ZAXID.NET, що він зараз перебуває на місці аварії у Львівській області. «Ми всіляко допомагатимемо усім постраждалим. Також в нас є обов'язкове страхування. Стосовно повідомлень у деяких ЗМІ, що водій заснув за кермом, то це неправда. Зараз поліція з'ясовує усі обставини і все стане відоме згодом».

Поліція почала розслідування та відкрила кримінальне провадження.