Автобус врізався у відбійник і перекинувся

У неділю вночі, 9 січня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. На щастя, внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню обстановку, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік. У момент ДТП в автобусі перебували 17 пасажирів та два водії. На місці працювали три карети швидкої допомоги. Медики оглянули всіх пасажирів та водіїв – госпіталізації ніхто не потребував.

Автобус перекинувся на трасі Київ-Чоп біля Дідилова

Поліцейські склали на водія протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП), також склали акт обстеження траси.