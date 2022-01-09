Рятувальники за допомогою спеціального спорядження деблокували пасажирку та водія легковика

У неділю вранці, 9 січня, на трасі Львів-Луцьк на Львівщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса «Львів-Радехів» та легковика Mazda 5. В аварії постраждали водій та троє пасажирів маршрутки, а також водій легковика та двоє його пасажирів, зокрема, 9-річний хлопчик.

У ДСНС Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 9:30 поблизу села Новий Став. Зіткнулися рейсовий автобус «Еталон» та легковий автомобіль Mazda 5.

У рейсовому автобусі, який їхав за маршрутом «Радехів-Львів», на момент зіткнення перебували вісім пасажирів. Травми отримали 59-річний водій автобуса з Червоноградського району, якого госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги Львова, а також троє пасажирок маршрутки, відком 22, 33 і 46 років. Вони отримали легкі забійні травми та після огляду медиків від госпіталізації відмовились.

На трасі Львів-Луцьк зіткнулися рейсовий автобус та Mazda 5

У автомобілі Mazda 5 їхала сім'я з Луцька, яку затиснуло в понівеченому автомобілі. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження деблокували 35-річну пасажирку та 35-річного водія легковика. Також, на задньому сидінні Mazda 5 перебував 9-річний хлопчик, який внаслідок ДТП, за інформацією медиків, отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Обох батьків та дитину госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги Львова. За попередніми даними, стан жінки важкий.

За даними поліції, ДТП спричинив водій Mazda 5, мешканець Волинської області, який не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження.