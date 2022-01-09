У ДТП загинув 61-річний водій Volkswagen Passat

У неділю вранці, 9 січня, cталася ДТП на об’їзній дорозі Львова біля села Бережани, в якій загинув водій легковика Volkswagen Passat. Патрульні поліцейські попередили про ускладнення в русі на цій ділянці дороги.

«Можливе ускладнення в русі через ДТП з потерпілими на об'їзній Львова, біля села Бережани. Попередньо, одна людина загинула», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

Cмертельна аварія сталася в неділю вранці біля села Бережани

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що зіткнулися Volkswagen Passat та Renault Laguna. Унаслідок ДТП загинув 61-річний водій Volkswagen.