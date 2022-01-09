На об’їзній дорозі Львова ускладнений рух через смертельну ДТП
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У ДТП загинув 61-річний водій Volkswagen Passat
У неділю вранці, 9 січня, cталася ДТП на об’їзній дорозі Львова біля села Бережани, в якій загинув водій легковика Volkswagen Passat. Патрульні поліцейські попередили про ускладнення в русі на цій ділянці дороги.
«Можливе ускладнення в русі через ДТП з потерпілими на об'їзній Львова, біля села Бережани. Попередньо, одна людина загинула», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.
Cмертельна аварія сталася в неділю вранці біля села Бережани
У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що зіткнулися Volkswagen Passat та Renault Laguna. Унаслідок ДТП загинув 61-річний водій Volkswagen.
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