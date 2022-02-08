Чоловік, який переходив дорогу, загинув на місці

Смертельна ДТП сталася 8 лютого близько 03:30 у селі Верба на Рівненщині. На 25-річного пішохода наїхала вантажівка. Чоловік загинув на місці.

Про трагічну автопригоду поліція Рівненської області повідомила у вівторок, 8 лютого. Близько 03:30 на трасі у селі Верба Дубенського району вантажівка Volvo збила чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід, 25-річний мешканець Чернігівської області, загинув на місці. Медики «швидкої» лише констатували смерть.

Водій вантажівки, 68-річний львів’янин, за результатами обстеження був тверезий. Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Жодних подробиць події поліція наразі не повідомляє.