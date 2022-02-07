Внаслідок зіткнення водії не отримали серйозних ушкоджень

Внаслідок зіткнення із Audi на дорозі Кременець–Почаїв у трактора відірвало заднє колесо. Зіткнення сталося, коли водій легковика спробував обігнати сільськогосподарську техніку. Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Як повідомило місцеве видання «Терміново», ДТП трапилася близько обіду 6 лютого. Відомо, що водій Audi намагався обігнати трактор, але під час маневру не впорався з керуванням на слизькій дорозі і задньою частиною зачепив колесо трактора.

«На щастя, в цій аварії ніхто серйозно не травмувався. Легковий автомобіль злетів з дороги в кювет, а потім виїхав на поле поруч. Бригада швидкої допомоги з незначними травмами голови та тіла доправила водія Audi в Кременецьку районну лікарню», – розповів прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

За повідомленням правоохоронців Тернопільської області факт ДТП будуть розслідувати за ст. 124 КУпАП, оскільки серйозних травм водії не отримали, а пошкоджений був лише транспорт.