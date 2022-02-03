Водій проігнорував усі застереження і виїхав на колії перед поїздом, що наближався

У ніч проти 3 лютого на залізничному переїзді у місті Дубно на Рівненщині пасажирський поїзд збив вантажівку, водій якої намагався перетнути колії перед пасажирським поїздом, який наближався. Зіткнення сталося на регульованому переїзді, водій проігнорував звукову сигналізацію і об’їхав шлагбаум. У результаті травм зазнав 28-річний машиніст. Поїзд затримався на 5 годин.

Повідомлення про ДТП з потерпілими на залізничному переїзді у Дубні надійшло медикам «швидкої» близько 2:00 у четвер, 3 лютого. На вказане місце виїхали рятувальники та поліція. Як повідомляє «Укрзалізниця», на переїзді на вул. Мостовій водій вантажівки Scania проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирських поїзд №43 сполученням Київ–Івано-Франківськ. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

«За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували травмованого машиніста з понівеченого локомотива і близько 500 метрів несли на ношах до автомобіля «швидкої» допомоги», - ідеться у повідомленні ГУ ДСНС у Рівненській області. У нього діагностували політравму, переломи та забої, чоловік перебуває у реанімації. Водія вантажівки, 37-річного мешканця Гощі на Рівненщині, також оглянули медики. У нього діагностували гостру реакцію на стрес та артеріальну гіпертензію. Після надання медичної допомоги його відпустили. Пасажири поїзда не травмувалися.

Поїзду Київ-Івано-Франківськ було замінено пошкоджений локомотив, і він поїхав далі за маршрутом. Залізниця повідомила про час затримку близько 5 годин. Через цю ДТП затримався також поїзд Київ-Рахів.

За повідомленням поліції області, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 ККУ). За результатами огляду на стан сп’яніння водій вантажівки був тверезий. У нього відібрали зразки крові.