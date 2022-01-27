За порушення правил дорожнього руху на водія Chevrolet поліцейські склали адмінпротокол

У Давидові автомобіль Chevrolet вʼїхав у пасажирський поїзд «Рахів – Київ». Унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак низка потягів, що курсують цією гілкою, затримались.

Інцидент трапився у четвер, 27 січня, о 00:25 на залізничному перегоні «Давидів - Сихів». Поїзд №95 сполученням «Рахів – Київ» зіткнувся з автомобілем Chevrolet на регульованому перехресті.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак низка поїздів відправились із запізненням:№95 «Рахів - Київ» на 01:22 год., №56 «Рахів – Київ» на 00:36 год., №7 «Київ – Чернівці» на 00:12 год.

На водія Chevrolet поліцейські склали адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП. Якщо його провину доведуть, водієві загрожує штраф від 3400 грн або позбавлення права керувати транспортом до шести місяців.