Внаслідок зіткнення обидва автомобілі отримали суттєві механічні ушкодження

На Хмельниччині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 56-річний водій. Також ушкодження отримала 74-річна пасажирка іншого автомобіля, її доправили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 12:15 у понеділок, 21 березня. На трасі «Кропивницький-Знам'янка», неподалік села Порохня за 10 км від Волочиська зіткнулись два автомобілі.

За кермом Audi перебував 56-річний мешканець Війтівецької громади, а за кермом Renault перебував 38-річний мешканець Чернігова. У результаті ДТП водій Audi загинув на місці події. 74-річна пасажирка автомобіля Renault, жителька Чернігівської області, отримала серйозні травми і була госпіталізована до Хмельницької обласнї лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.