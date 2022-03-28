Загалом за добу правоохоронці виявили сімох п'яних водіїв

У Шепетівському районі на Хмельниччині поліція за добу затримала п'ятьох нетверезих мотоциклістів. На порушників склали адмінпротоколи, їм загрожує штраф 17 тис. грн.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, за минулу добу, 27 березня, у Шепетівському районі правоохоронці виявили п'ятьох п'яних мотоциклістів. Двох з них затримали у селі неподалік міста Славута, згодом у поліція зупинила ще двох нетверезих водіїв мотоциклів. Всіх їх доправили до відділку поліції.

П'ятого мотоцикліста у стані сп'яніння виявили в місті Ізяслав. Крім того, поліція затримала двох нетверезих водіїв автомобілів Volkswagen Golf та ВАЗ-2107.

На порушників поліція склала адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення права керувати транспортом протягом року.

Крім того, з 3 березня в області діє наказ голови військової адміністрації про вилучення транспорту в нетверезих водіїв. Конфіскований транспорт передають на потреби військових.