Порушник кинув у машину патрульних 400 грн

У Львові пасажир автомобіля Chevrolet Aveo запропонував патрульним поліцейським хабар, щоб пересуватись містом у комендантську годину. Інцидент трапився уночі вівторка, 2 серпня.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, близько 1:00 ночі патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Aveo, водій якого пересувався містом в комендантську годину. Водій та пасажир автомобіля заявили, що не мають спеціальних перепусток для пересування містом уночі.

Після цього, за інформацією поліції, 39-річний пасажир вийшов з автомобіля та почав натякати патрульним, аби ті відпустили їх за грошову винагороду.

«На неодноразове попередження про кримінальну відповідальність він не реагував. Громадянин підійшов до службового автомобіля та поклав у салон гроші у сумі чотириста гривень», – повідомили у патрульній поліції.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Тоді чоловік почав пропонувати патрульним більші суми. Зараз йому загрожує кримінальна відповідальність за ст. 369 (Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.