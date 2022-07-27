У Буську п'яний 41-річний порушник комендантської години побив патрульного у поліцейському відділку. Цей випадок трапився у червні, але у середу, 27 липня у прес-службі прокуратури повідомили, що чоловікові вже оголосили підозру у злочині і тепер порушника можуть позбавити волі на п'ять років.

За даними прокуратури, п'яний 41-річний мешканець Буська гуляв містом у комендантську годину. Його помітили патрульні поліцейські, затримали і доставили у місцевий відділок поліції, аби встановити особу та скласти на чоловіка постанову про адміністративне правопорушення.

Однак у відділку чоловік почав поводитися неадекватно і битися з поліцейськими, які його затримали і привезли туди. «Чоловік наніс працівникові поліції тілесні ушкодження середньої тяжкості», – уточнили у прокуратурі.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, у поліцейського зламане ребро.

Затриманому 41-річному мешканцеві Буська загрожує до п'яти років ув'язнення за умисне заподіяння працівникові правоохоронних органів травм середньої тяжкості. Досудове розслідування ще триває.