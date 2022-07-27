П'яний порушник комендантської години побив поліцейського у Буську
Чоловік зламав поліцейському ребро
У Буську п'яний 41-річний порушник комендантської години побив патрульного у поліцейському відділку. Цей випадок трапився у червні, але у середу, 27 липня у прес-службі прокуратури повідомили, що чоловікові вже оголосили підозру у злочині і тепер порушника можуть позбавити волі на п'ять років.
За даними прокуратури, п'яний 41-річний мешканець Буська гуляв містом у комендантську годину. Його помітили патрульні поліцейські, затримали і доставили у місцевий відділок поліції, аби встановити особу та скласти на чоловіка постанову про адміністративне правопорушення.
Однак у відділку чоловік почав поводитися неадекватно і битися з поліцейськими, які його затримали і привезли туди. «Чоловік наніс працівникові поліції тілесні ушкодження середньої тяжкості», – уточнили у прокуратурі.
Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, у поліцейського зламане ребро.
Затриманому 41-річному мешканцеві Буська загрожує до п'яти років ув'язнення за умисне заподіяння працівникові правоохоронних органів травм середньої тяжкості. Досудове розслідування ще триває.