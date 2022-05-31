39-річний мешканець містечка на Волині сяде в тюрму на 1,5 роки через побиття поліцейського. Чоловік напав на правоохоронця, коли той приїхав до нього через виклик про домашнє насильство. Відомо, що раніше зловмисника вже судили за вчинення насильства щодо матері.

Про вирок Володимир-Волинського міськрайонного суду у вівторок, 31 травня, повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини. Зазначається, що інцидент стався 13 квітня цього року. До 39-річного мешканця міста Устилуг приїхала поліція через виклик про вчинення ним домашнього насильства щодо матері. Втім, нетверезий чоловік почав агресивно спілкуватись та ударив одного з правоохоронців.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 345 ККУ. «Володимир-Волинський міський суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні злочину і призначив йому покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що максимально санкція цієї статті передбачає до п'яти років тюрми.