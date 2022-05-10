Луцькому патрульному вручили підозру за побиття домашнього насильника
Як вважає слідство, поліцейський наніс затриманому важкі тілесні ушкодження
Слідчі ДБР вручили підозру патрульному, який наніс важкі тілесні ушкодження мешканцю Луцька. Патрульні приїхали на виклик про домашнє насильство, в ході затримання насильника один з інспекторів наніс йому важкі тілесні ушкодження. Правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, йому загрожує до восьми років тюрми.
Інцидент стався ще ввечері 1 вересня 2021 року. Мешканка Луцька зателефонувала у поліцію і повідомила, що вітчим чинить насильство щодо її матері. На місце приїхав екіпаж патрульних. Під час затримання інспектор застосував до нього кайданки та побив затриманого. У потерпілого діагностували тяжкі тілесні ушкодження.
У вівторок, 10 травня, прес-служби прокуратури Волині повідомила, що інспектору вручили підозру за статтею про перевищення службових повноважень.
«За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури слідчі Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові повідомили інспектору однієї з рот батальйону Управління патрульної поліції в області про підозру у перевищенні влади та службових повноважень», – йдеться у повідомленні.
Щодо цього інциденту триває розслідування. Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та про обрання йому запобіжного заходу. Зазначимо, що санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.