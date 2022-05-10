Слідчі ДБР вручили підозру патрульному, який наніс важкі тілесні ушкодження мешканцю Луцька. Патрульні приїхали на виклик про домашнє насильство, в ході затримання насильника один з інспекторів наніс йому важкі тілесні ушкодження. Правоохоронця підозрюють у перевищенні службових повноважень, йому загрожує до восьми років тюрми.

Інцидент стався ще ввечері 1 вересня 2021 року. Мешканка Луцька зателефонувала у поліцію і повідомила, що вітчим чинить насильство щодо її матері. На місце приїхав екіпаж патрульних. Під час затримання інспектор застосував до нього кайданки та побив затриманого. У потерпілого діагностували тяжкі тілесні ушкодження.

У вівторок, 10 травня, прес-служби прокуратури Волині повідомила, що інспектору вручили підозру за статтею про перевищення службових повноважень.

«За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури слідчі Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові повідомили інспектору однієї з рот батальйону Управління патрульної поліції в області про підозру у перевищенні влади та службових повноважень», – йдеться у повідомленні.

Щодо цього інциденту триває розслідування. Наразі вирішується питання про відсторонення поліцейського від посади та про обрання йому запобіжного заходу. Зазначимо, що санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.