Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

Ввечері у понеділок, 13 червня, у селі Куликів на Львівщині 48-річний чоловік побив свого сусіда через гучну музику. Як повідомила Нацполіція Львівщини, чоловіка з тяжкими травмами голови госпіталізували у лікарню.

Як повідомили поліцейські, приблизно о 22:10 до них надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Куликів місцевий мешканець жорстоко побив свого сусіда. Потерпілого з тяжкими травмами голови госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що 48-річний місцевий мешканець побив свого 38-річного сусіда через те, що той дуже голосно слухав музику.

Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.