Жидачівський районний суд оштрафував на 170 грн підприємця з Ходорова Ігоря Герасиміва, який побив свого сина. Чоловік частково визнав провину і заявив, що син відмовився іти до церкви та матюкався до нього, і тому він вирішив «провчити сина».

У матеріалах цієї справи вказано, що Ігор Герасимів вчинив психологічне насилля щодо свого сина і побив його. Чоловік у судовому засіданні частково визнав свою провину.

За словами Ігоря Герасиміва, зранку 9 січня він збирався зі своєю дружиною і сином до церкви. Він зайшов до кімнати сина, а той повідомив, що не збирається йти до церкви. Після цього, за словами Герасиміва, він забрав в сина телефон, а син почав висловлюватися в його сторону нецензурною лайкою. Ігор Герасимів вдарив сина долонею по обличчі та «взяв ремінь з метою провчити сина».

«Після цього син відчинив вікно та виліз на підвіконник та в цей час до кімнати зайшла дружина, він [Ігор Герасимів] вийшов із кімнати та пішов до церкви. В сторону дружини він не виражався нецензурною лайкою, оскільки остання в цей час перебувала у ванній кімнаті», – вказано у постанові суду.

Суддя Святослав Сливка, який розглядав цю справу, визнав Ігоря Герасиміва винним у вчинені сімейного насильства щодо сина і оштрафував його на 170 грн. Ігор Герасимів ще має сплатити 496 грн судового збору. Водночас суд не отримав достатньо доказів, що Ігор Герасимів здійснював насилля і щодо своєї дружини.

Цю постанову суду ще можна оскаржити в апеляції упродовж 10 днів.