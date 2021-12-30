Шевченківський районний суд Львова двічі за рік оштрафував львівського священика Ігоря Городецького за домашнє насильство щодо дружини. Священик має сплатити лише 340 грн за агресивну поведінку вдома.

Вперше Ігоря Городецького оштрафували за сімейне насилля весною 2021 року. Дружина викликала поліцію, бо священик лаявся до неї, шарпав її та погрожував фізичною розправою. Тоді Шевченківський районний суд оштрафував Городецького на 340 грн.

29 грудня 2021 року суд розглянув другу в цьому році справу про сімейне насилля вдома у Ігоря Городецького. Він знову агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою. На судове засідання у цій справ священик не прийшов.

Суддя Оксана Федорова визнала Ігоря Городецького винним у сімейному насильстві і вдруге за рік призначила йому 340 грн штрафу.

Якщо Ігор Городецький продовжить агерсивно ставитись до дружини, то в майбутньому суд може видати йому припис про заборону наближатись до неї. Також сімейного насильника можуть відправити на громадські роботи або арештувати його на 10 днів. Якщо ж поліція відкриє кримінальну справу, то сімейного насильника можуть навіть позбавити волі.

65-річний Ігор Городецький є священиком церкви великомученика Дмитрія УГКЦ, що на вул. Загірній у Львові.