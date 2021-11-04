Стрийський суд призначив 6 місяців арешту 41-річному мешканцю Стрийського району за домашнє насильство над матір’ю.

«Чоловік систематично ображав та принижував свою 64-річну матір. Зокрема, часто напідпитку обвинувачений погрожував потерпілій та висловлювався нецензурною лайкою у її бік, що викликало у жінки побоювання за власну безпеку, спричинило емоційну пригніченість та переживання», – повідомили 4 листопада у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Розглянувши всі позиції, суд визнав винним 41-річного чоловіка і за ст. 126-1 Кримінального кодексу призначив йому покарання – 6 місяців арешту.