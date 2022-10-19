Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер, 20 жовтня, по всій Україні пройде обмеження постачання електроенергії. Про це повідомила прес-служба Укренерго.

«Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку», – написав оператор.

Таким чином, у четвер, 20 жовтня, по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме та в який час можна дізнатися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові, тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин.

«Причина завтрашніх обмежень – дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше», – додає оператор.

Укренерго закликало подбати про те, щоб до 7:00 ранку наступного дня мешканці мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.