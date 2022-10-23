Через вторгнення Росії в Україну близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації

Через вторгнення Росії в Україну 90% вітрової та близько 40-50% сонячної енергетики виведено з експлуатації. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомила «Економічна правда».

За словами міністра, через те, що основна частина зеленої енергетики розташована на півдні країни, її втрати наразі є найбільшими. Він розповів, що з експлуатації виведено 90% вітрової та 45-50% сонячної енергії.

Галущенко відмітив, що у 2019-2020 роках в Україні відбулося стрімке зростання зеленої енергетики. Відповідно її частка в енергосистемі України складала приблизно 10-11%. За його словами, планувалося, що у 2030 році ця частка становитиме мінімум 25%.

«Вважаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, які були завдані Росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток», – сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Галущенка, внаслідок російських обстрілів 10 жовтня було уражено близько 30% енергетичної інфраструктури України. 22 жовтня РФ знову завдала масових ударів по енергетичних об'єктах, обстріли обмежили електропостачання 10 областей та Києва.