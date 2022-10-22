Вранці 22 жовтня росіяни атакували ракетами енергетичні об'єкти на заході України

У суботу, 22 жовтня, «Укренерго» повідомило про вимушене обмеження енергопостачання 10 областей та міста Києва. Причиною стали ранкові ракетні атаки росіян на енергетичні об’єкти західних регіонів України.

В «Укренерго» зазначили, що масштаб пошкоджень, завданих росіянами у суботу, може перевищити наслідки атак 10-12 жовтня. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» приступлять до відновлювальних робіт щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

«Також наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками», – повідомили в «Укренерго».

Споживачів просять ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

У суботу зранку, 22 жовтня, росіяни масово обстріляли міста на заході країни. Під обстріли потрапили Луцьк, Ковель, Хмельницькій, Рівне. У Львівській області працювала ППО.