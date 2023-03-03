Міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова висміяли під час виступу в Індії, коли він заявив, що «Росія хоче зупинити війну, яку почала Україна». Про це пише The Washington Post.

3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ РФ просував російські наративи про те, що РФ є «жертвою» в російсько-українській війні.

«Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку розв'язали проти нас, використовуючи українців ... звісно, вплинула на політику Росії, зокрема на енергетичну політику», – сказав під час розмови з інтерв’юером Санджоєм Джоші, головою дослідницького фонду Observer,.

Посеред цієї фрази зал вибухнув сміхом. Деякі з присутніх викрикували звинувачення у брехні стосовно російського міністра.

Лавров далі заявив інтерв'юеру, що той мав «виконати домашнє завдання», перш ніж ставити йому запитання про російське вторгнення.

«Ти голова такої видатної аудиторії, я не розумію, чому ти не розумієш», – сказав він, ще раз викликавши сміх у залі.

Як пише WP, Лавров постійно перебивав Джоші, повторюючи «зачекайте, зачекайте», поки аудиторія сміялася.

Відео з виступом Лаврова прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, додавши підпис: «Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії».