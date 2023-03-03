Лаврова висміяли в Індії під час промови про «українську агресію»
Зал вибухнув сміхом, коли глава МЗС РФ заявив, що «це саме Україна почала війну»
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Міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова висміяли під час виступу в Індії, коли він заявив, що «Росія хоче зупинити війну, яку почала Україна». Про це пише The Washington Post.
3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ РФ просував російські наративи про те, що РФ є «жертвою» в російсько-українській війні.
«Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку розв'язали проти нас, використовуючи українців ... звісно, вплинула на політику Росії, зокрема на енергетичну політику», – сказав під час розмови з інтерв’юером Санджоєм Джоші, головою дослідницького фонду Observer,.
Посеред цієї фрази зал вибухнув сміхом. Деякі з присутніх викрикували звинувачення у брехні стосовно російського міністра.
Лавров далі заявив інтерв'юеру, що той мав «виконати домашнє завдання», перш ніж ставити йому запитання про російське вторгнення.
«Ти голова такої видатної аудиторії, я не розумію, чому ти не розумієш», – сказав він, ще раз викликавши сміх у залі.
Як пише WP, Лавров постійно перебивав Джоші, повторюючи «зачекайте, зачекайте», поки аудиторія сміялася.
Відео з виступом Лаврова прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, додавши підпис: «Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії».