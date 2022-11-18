На відмову Лаврову у видачі візи у Кремлі відповіли «гнівним листом на адресу ОБСЄ»

Міністра закордонних справ РФ Сєргея Лаврова не пустили до Польщі на зустріч міністрів ОБСЄ у Лодзі. Варшава відмовила йому у видачі віз до країни, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, на таке рішення у Кремлі відповіли «гнівним листом на адресу ОБСЄ».

«Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Польщі на міністерську зустріч ОБСЄ у Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Польське радіо», таке ж рішення було ухвалено і щодо членів російської делегації. Вони збиралися взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка запланована на 24-26 листопада, розповів виданню спікер МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, Сєргей Лавров, який приїхав на саміт G20 на Балі до Індонезії замість президента РФ Володимира Путіна, принизив свою державу. Причому неодноразово.

Коли саміт офіційно розпочався у вівторок вранці, Лавров опинився у ролі ізгоя. Він був повністю ізольований. Жоден політик не стояв поруч із ним, навіть із Китаю, який наполегливо боровся за Росію на попередніх переговорах, цього разу тримався на відстані.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС Росії Сєргея Лаврова про те, що «Росія готова обговорювати із заходом реалістичні пропозиції щодо України».