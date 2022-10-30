В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС Росії Сєргея Лаврова про те, що «Росія готова обговорювати із заходом реалістичні пропозиції щодо України». Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

«Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік», – йдеться у дописі речника МЗС.

В МЗС Україні наголошують, що «той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тис. військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів».

«Заява Лаврова про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що допоки Росія продовжує чинити злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою.

«Ми вдячні міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за існування. Лише спільними рішучими зусиллями можливо зупинити Росію, яка становить загрозу миру та безпеці не лише Європи, але і світу», – зазначив він.

Зазначимо, що раніше сьогодні російські ЗМІ розповсюдили заяву голови російського МЗС Сєргея Лаврова, який заявив, що російський президент Владімір Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України.

«Готовність Росії, включаючи її президента, до переговорів щодо України, залишається незмінною. Ми завжди готові вислухати, які пропозиції щодо зниження напруженості мають наші західні партнери», – сказав Лавров.

Проте у Кремлі наголосили, що готові до переговорів з «реалістичними пропозиціями». – «За нами справа не стане, як це було завжди в минулому».

Додамо, що президент України Володимир Зеленський раніше вже заявляв, що переговори Києва та Москви будуть можливі тоді, коли російські війська вийдуть з окупованих територій нашої держави. За словами Зеленського, наразі Україна не готова говорити ні з Путіним, ні з його режимом, які не поважають суверенітет нашої держави. Проявляється це в тому, що сьогодні окупаційні сили перебувають на території Україні та вбивають тут мирних громадян.