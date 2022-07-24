Глава МЗС РФ Сєргей Лавров заявив про «розширення географії» війни

Британська розвідка вважає, що слова голови російського МЗС Сєргея Лаврова про «розширення географії» війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових «референдумів» на території Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міністерства оборони.

У Міноборони зазначили, що заява Лаврова від 20 липня про розширення «спецоперації» (так в Росії називають військове вторгнення в Україну – ред.) на Херсонську і Запорізьку області через постачання Україні зброї більшої дальності є «майже напевно неправдою».

«Росія не «розширила» свою війну, збереження довготривалого контролю над цими районами майже напевно були початковими планами вторгнення», – вважають розвідники.

Це, своєю чергою, доводить те, що окупанти вторглися на Херсонщину і в Запорізьку область у лютому, а обговорення псевдореферендумів почались в березні.

«Існує реальна можливість того, що Лавров зробив коментар, аби підготовувати підґрунтя для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини і Донеччини», – вважають у міністерстві оборони Великої Британії.

В суботу, 23 липня, очільники створених Росією окупаційних адміністрацій на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України підписали «документи» про створення «виборчих комісій».

Мета створення комісій полягає, зокрема, у забезпеченні проведення так званих «референдумів» щодо входження цих регіонів до складу Росії.