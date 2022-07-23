«Глава адміністрації Запорізької області» екс-нардеп Євген Балицький

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що так званий «глава адміністрації Запорізької області» екс-нардеп Євген Балицький заявив про підписання «указу» про створення виборчої комісії для проведення «референдуму» щодо приєднання області до РФ.

Відповідне повідомлення поширило підконтрольне Кремлю інформагентство «РИА Новости» у суботу, 23 липня.

«Його (референдум – ред.) проведуть у встановлені терміни, він буде справедливим, чесним та законним», – цитують пропагандисти колаборанта і зрадника України.

Коли саме окупанти планують провести «референдум» не відомо. Однак дедалі частіше в інформпросторі лунає дата 11 вересня. Саме цього дня російські окупанти планують організувати так звані «референдуми» про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

Зазначимо, що раніше так званий «представник місцевої адміністрації» Запорізької області колаборант Володимир Рогов заявив, що так званий «референдум» про входження області до складу Росії відбудеться у 2022 році. Рогов також заявив, що у Запорізькій області приєднання регіону до Росії нібито хочуть «близько 80% жителів».