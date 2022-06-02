Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал, який зрадив Україну і співпрацює з окупантами

Так званий «голова» ВДА Запорізької області Євген Балицький підписав указ про «націоналізацію» майна України. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням так званого «заступника голови адміністрації» Андрія Трофімова.

Колаборанти оголосили про «націоналізацію» українського майна, аби підвищити ефективність своєї окупаційної «влади».

«Сьогодні (2 червня – ред.) голова ВДА Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, яке належить Україні. Указ підписано з метою забезпечення державних потреб, пов'язаних із підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки, а також для збереження національного надбання для мешканців Запорізької області», – пише російське пропагандистське агентство РІА Новости.

Зокрема, зрадники хочуть «віджати» в України земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, майна, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року.

Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від «Опозиційного блоку».

Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.