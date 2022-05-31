Російські війська тримають по декілька діб людей, які намагаються евакуюватись з тимчасово окупованих територій Запорізької області, щоб без загрози ураження перекинути свою техніку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За словами голови ОВА, потік людей на автомобілях йде щодня – напередодні 680 людей перетнули лінію зіткнення. Він повідомив, що російські військові затримують людей та на 3-5 діб блокують проїзд евакуаційних колон.

«Виїзд у нас – фактично вся лінія зіткнення перетинає область. Виїзд відбувається по трасі Харків-Сімферополь, це між Василівкою і Запоріжжям одна точка, за Василівкою періодично по 3-5 діб тримають автомобілі. Тримають для того, щоб перекидати війська без загрози ураження з нашого боку. Прикриваються людьми, як живим щитом. Кількасот автомобілів ставлять і за їх спиною перекидають танки, техніку у напрямку далі», – сказав Старух в ефірі «Радіо Свобода» у вівторок, 31 травня.

Також він розповів, що російські військові на тимчасово окупованих територіях періодично вимикають електрику і зв’язок для того, щоб не було комунікацій у людей з материковою Україною.

Водночас, за словами Старуха, наступ російських військ на східні громади регіону «не вдається, йдуть кволі дії». По лінії зіткнення наносять артилерійські, авіа-, ракетні удари.

«Сьогодні обстріляли вночі Комишуваху. Вчора дуже сильно Оріхів обстріляли. Гуляйполе регулярно під обстрілами перебувають і навколишні села. Щоденно десятки будинків руйнуються, щоденно і регулярно, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення», – додав голова Запорізької ОВА.