У деяких містах Запорізької області окупанти змушують підприємців торгувати в рублях

Окупаційні адміністрації РФ у деяких містах Запорізької області змушують підприємців торгувати в рублях і самовільно встановлюють обмінний курс. До прикладу, у Василівці окупанти погрожують підприємцям, які не хочуть продавати товари за рублі. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації ввечері 21 травня.

«У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. У випадку відмови підприємців продавати товари за рублі – з ними проведуть «профілактичну бесіду», – зазначено у повідомленні.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, в Мелітополі колаборант Євген Балицький, якого 9 травня окупаційна адміністрація призначила «губернатором» області, розпорядився з 20 травня для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях. Курс валют: 2 рублі за 1 гривню.

Також у повідомленні зазначено, що у Дніпрорудному, подібно до Мелітополя і Василівки, окупанти почали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців.

До слова, Ммешканці, які бажали покинути тимчасово окуповані території Запорізької області, декілька діб були заблоковані у довгій колоні автомобілів у районі Василівки. Наразі потрапити до Запоріжжя вдалося лише частині машин.