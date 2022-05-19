Люди вже декілька діб не можуть заїхати на підконтрольну Україні територію

На Запоріжжі росіяни утримують понад тисячу автомобілів із українцями. Люди, які намагаються евакуюватися з півдня України до Запоріжжя, змушені були залишитись перед російським блокпостом у м. Василівка. Окрім жителів Запорізької області на пропускному пункті опинилися і жителі з маріупольського та херсонського напрямків.

Зараз у довгій черзі застрягла понад тисяча приватних автомобілів, яких не випускають із окупованої частини Запорізької області. Переважно, в авто – жінки та діти. Продуктові запаси у людей майже закінчилися.

«Зараз на лінії зіткнення ведуться активні бойові дії. Через ускладнену безпекову ситуацію єдиний діючий пропускний пункт через Кам'янське тимчасово не працює. Люди, які намагаються евакуюватися з півдня України до Запоріжжя, змушені були залишитись перед блокпостом РФ у м. Василівка», – повідомили у Запорізькій ОВА.

Людям, які вже декілька діб стоять у колоні з автомобілів, привезли воду та їжу (фото ЗОВА)

Окрім жителів Запорізької області на пропускному пункті заблоковані й мешканці з маріупольського та херсонського напрямків.

Обласна влада намагається допомогти людям. У четвер, 19 травня, людям доставили воду та їжу, адже вони вже декілька діб не можуть заїхати на підконтрольну Україні територію.

У Василівці окупанти заблокували понад тисячу автомобілів з українцями та українками



Їх не пропускають ані на підконтрольну територію України, ані на окуповану територію. В автівках жінки та діти



Відео: заступниця голови Запорізької ОДА pic.twitter.com/vLtzpYPsxl — Громадське радіо (@HromadskeRadio) May 19, 2022

Про відкриття гуманітарного коридору, який наразі заблокований, в обласній адміністрації обіцяють повідомити додатково.

Зазначимо, що наразі під контролем окупантів перебуває частина Запорізької області уздовж Азовського моря, зокрема Мелітополь і Бердянськ.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв про схожу ситуацію на Херсонщині. На дорозі під Бериславом утворилася багатокілометрова колона з декількох тисяч автомобілів.