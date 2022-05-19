Понад тисяча автомобілів заблокована перед російським блокпостом на Запоріжжі
Люди вже декілька діб не можуть заїхати на підконтрольну Україні територію
На Запоріжжі росіяни утримують понад тисячу автомобілів із українцями. Люди, які намагаються евакуюватися з півдня України до Запоріжжя, змушені були залишитись перед російським блокпостом у м. Василівка. Окрім жителів Запорізької області на пропускному пункті опинилися і жителі з маріупольського та херсонського напрямків.
Зараз у довгій черзі застрягла понад тисяча приватних автомобілів, яких не випускають із окупованої частини Запорізької області. Переважно, в авто – жінки та діти. Продуктові запаси у людей майже закінчилися.
«Зараз на лінії зіткнення ведуться активні бойові дії. Через ускладнену безпекову ситуацію єдиний діючий пропускний пункт через Кам'янське тимчасово не працює. Люди, які намагаються евакуюватися з півдня України до Запоріжжя, змушені були залишитись перед блокпостом РФ у м. Василівка», – повідомили у Запорізькій ОВА.
Людям, які вже декілька діб стоять у колоні з автомобілів, привезли воду та їжу (фото ЗОВА)
Окрім жителів Запорізької області на пропускному пункті заблоковані й мешканці з маріупольського та херсонського напрямків.
Обласна влада намагається допомогти людям. У четвер, 19 травня, людям доставили воду та їжу, адже вони вже декілька діб не можуть заїхати на підконтрольну Україні територію.
У Василівці окупанти заблокували понад тисячу автомобілів з українцями та українками— Громадське радіо (@HromadskeRadio) May 19, 2022
Їх не пропускають ані на підконтрольну територію України, ані на окуповану територію. В автівках жінки та діти
Відео: заступниця голови Запорізької ОДА pic.twitter.com/vLtzpYPsxl
Про відкриття гуманітарного коридору, який наразі заблокований, в обласній адміністрації обіцяють повідомити додатково.
Зазначимо, що наразі під контролем окупантів перебуває частина Запорізької області уздовж Азовського моря, зокрема Мелітополь і Бердянськ.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв про схожу ситуацію на Херсонщині. На дорозі під Бериславом утворилася багатокілометрова колона з декількох тисяч автомобілів.