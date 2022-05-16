Люди вже 4 доби стоять у багатокілометровій колоні під Бериславом у напрямку Кривого Рогу

На виїзді з окупованої Херсонщини застрягли тисячі машин. Про це ввечері понеділка, 16 травня, повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, про утримування автомобілів з українцями повідомили люди, які вже 4 доби стоять у багатокілометровій колоні під Бериславом у напрямку Кривого Рогу.

«Виснажені мирні жителі хочуть виїхати на підконтрольну територію України, але їх не пропускають на російських блокпостах. Повні машини дітей, жінок та людей похилого віку стоять день і ніч у полі, без нормальних умов та їжі. Крім цього, їм загрожує небезпека сусідства з лінією фронту, де постійно йдуть бої», – повідомив у своєму Telegram Цаплієнко.

Також він зазначив, що у цьому районі погано ловить мобільний зв'язок.

На уривку відео, яке він опублікував у своєму Telegram, видно довгу чергу з автомобілів.