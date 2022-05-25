Президент Росії Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів окупованих частин Запорізької та Херсонської областей України.

В середу, 25 травня, документ із підписом Путіна опублікував російський офіційний портал правової інформації. Указ набирає чинності з дня підписання.

Цей документ розширює указ Путіна від 24 квітня 2019 року, яким передбачалося прискорене надання громадянства держави-агресора жителям окупованих частин Донецької та Луганської областей. заяви про отримання громадянства від жителів цих територій розглядаються не довше трьох місяців.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Херсонської та Запорізької областей перебувають під російською окупацією.

У квітні в Росії заявили про намір окупувати південь і схід України. 25 травня представник української розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей будують третю лінію оборони. За його словами, загарбники почали закріплюватися на цих територіях, що свідчить про їхній намір залишитися там надовго.