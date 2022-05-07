Російські військові планують повернути Херсонській області герб часів російської імперії та заявляють про спрощення можливості для жителів області отримати російське громадянство. Також вони не відмовилися від намірів запровадити рублі на окупованих територіях, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Для “максимальної інтеграції” до складу РФ, окупанти планують повернути Херсонській області герб часів перебування регіону у складі російської імперії та надати її мешканцям право на отримання російського громадянства. Крім того, на захоплених землях загарбники намагаються запровадити розрахунки у рублях, а також відновити залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Незгодних з “прискореною інтеграцією” жителів Херсонщини росіяни катують у підвалах», – написала Денісова у Facebook в суботу, 7 травня.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії низка міст Херсонщини перебувають під російською окупацією. Одним із перших міст, які захопили росіяни, став Генічеськ. Херсон вони окупували на початку березня. Водночас місцеве населення виступає проти російської окупації регіону.

З окупованих територій росіяни, зокрема, вивозять зерно, а також іншу фермерську продукцію.