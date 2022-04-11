Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров пояснив, що війна Росії проти України повинна покінчити «з безоглядним курсом на повне домінування США», повідомила російська агенція «Росбалт».

«Наша спеціальна військова операція (так у Росії називають війну проти України, – прим. ZAXID.NET) покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США та під ними інших західних країн на міжнародній арені», – сказав Лавров у понеділок, 11 квітня.

Зазначимо, що російське керівництво на різних етапах війни та на різних рівнях суперечливо визначало цілі вторгнення: «демілітаризація» та «денацифікація» України; зміна керівництва країни та повернення України до російського впливу; «звільнення Донбасу», тобто збільшення кордонів маріонеткових «республік» «ДНР» і «ЛНР» до меж Донецької та Луганської областей.

Таким чином, новий варіант, який назвав Лавров, глобалізує війну, яку розпочала Росія. Він відповідає поясненням російської пропаганди, чому «спецоперація» затягнулася: нібито Росія воює не з Україною, а зі США та НАТО, зазначає «Укрінформ».