Угода про спільний контроль у пунктах пропуску між Україною та Білоруссю діяла з кінця 1995 року

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Білорусі щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Припинено дію угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні», – йдеться в його повідомленні.

Угода, про яку йдеться, дві країни підписали 14 грудня 1995 року в Києві.

Нагадаємо, Білорусь є союзницею Росії у війні проти України. Зокрема, зараз на білоруських полігонах навчаються російські мобілізовані. На початку війни Росія запускала з території Білорусі ракети по Україні. Також з білоруських аеродромів злітали російські літаки, які бомбардували українські міста.