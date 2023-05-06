Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську

У Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми. Про це у суботу, 6 травня, пише LB.ua з посиланням на мешканців з тимчасово окупованих районів Запоріжжя та співрозмовників у правоохоронних органах.

«Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх», – розповіли очевидці.

Як повідомляється, напередодні окупанти примусово вивозили дітей з райцентру Пологи, а також сіл району. Лише з села Олексіївка росіяни вивезли два автобуси із жінками та дітьми. Окупанти оголосили, що евакуйованих спочатку відвезуть на бази відпочинку, а далі – у Крим.

Також у Бердянськ окупанти вивезли лікарів зі смт Кам’янка.

Місцеві мешканці припускають, що росіяни можуть влаштувати провокації, які б схиляли людей до евакуації. Зокрема, сьогодні у село Смирнове (Пологівський район) окупанти без причини пригнали пожежне авто, кран, а також КамАЗ з бронекапсулою. Також існує припущення, що примусово евакуйованих людей окупанти спробують використати як «живий щит» при відступі, як вони це робили при утечі з Херсона.