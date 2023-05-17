Імовірно, окупанти прикриваються мирними мешканцями, щоб уникнути обстрілів

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру, школи та інші заклади освіти для оборони та розміщення своїх солдатів. На території Запорізької області росіяни захопили дитячий садочок, де розмістилися мирні українці, повідомили у середу, 17 травня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, росіяни окупували дитячий садочок у селищі Юр'ївка на Запоріжжі. Там вони розмістили особовий склад. Кількість окупантів на території садочка не уточнюється.

«Так, будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області, російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Імовірно, росіяни не вигнали мирних мешканців з дитсадочка, аби прикриватися ними та таким чином змушувати ЗСУ не завдавати ударів по місцю їхньої дислокації. Скільки наразі на території садочка перебуває цивільних, невідомо.

Зазначимо, росіяни на Запоріжжі погрожують відключенням світла українцям без російських паспортів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області мешканців змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати російський паспорт. Окупанти дають 30 днів на оформлення всіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії.