Мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати російський паспорт, повідомив Центр національного спротиву.

Як йдеться в повідомленні, для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення всіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії.

Як резюмували в ЦНС, таким чином загарбники стараються зробити життя на тимчасово окупованих територіях України неможливим без російських паспортів.

Напередодні Генштаб Збройних сил України повідомив, що окупанти на Запоріжжі змушують колаборантів, тобто людей, які пішли з ними на співпрацю, письмово відмовлятися від українського громадянства і приймати російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.