Деякі російські окупанти припускають, що Корнета хотіли ліквідувати його союзники

У понеділок, 15 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогримів вибух. За даними окупаційної влади, вибух стався у приміщенні перукарні «Барбершоп» у центральній частині міста. Внаслідок вибуху є постраждалі, серед них – так званий «міністр внутрішніх справ» так званої «ЛНР» Ігорь Корнет.

Про підрив Корнета повідомила низка Telegram-каналів, а також активіст Сергій Стерненко та журналіст Денис Казанський. За даними Telegram-каналів, окупант був тяжко поранений. Наразі він перебуває в реанімації.

Окрім Ігоря Корнета, від вибуху постраждало п'ятеро людей. Троє з них перебувають у тяжкому стані. За попередньою інформацією, в перукарню могли кинути гранату.

За даними Дениса Казанського, деякі з російських окупантів припускають, що підірвати Ігоря Корнета могли його союзники.

«Ще у 2016 році люди Корнета за його наказом вбили у будівлі "МВС ЛНР" російського найманця Артема Булгакова. У Росії тоді навіть справу заводили, але вона так нічим і не закінчилася. Тоді друг Ігоря Гіркіна – Міхаіл Полинков пообіцяв помститися Корнету», – повідомив Денис Казанський.

Крім того, Корнет має конфлікт із так званим «главою ЛНР» Лєонідом Пасічником, місце якого він намагався зайняти у 2017 році.