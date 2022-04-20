На фото Ігор Корнет – так званий міністр внутрішніх справ «ЛНР», носить звання генерал-майора.

Так званого міністра внутрішніх справ «ЛНР» Ігоря Корнета заарештувала Федеральна служба безпеки Росії через невиконання поставленних перед ним завдань. За даними Головного управління розвідки Міноборони, Корнет зараз перебуває в Ростові у СІЗО.

Українська розвідка повідомила, що арешт 49-річного міністра Ігоря Корнета, який носить ще й звання генерал-майора, негативно сприйняли у силових структурах та серед політичного керівництва квазі-республіки.

«З боку голови «ЛНР» Пасічника Л.І., прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді. Таким чином, чистки в політичному керівництві «ЛНР» свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками «ЛНР» в умовах ведення війни з Україною», – повідомила українська розвідка у середу, 20 квітня.

За даними розвідки, за рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазі-республіки, Росія намагається в максимально короткі терміни налагодити ефективну роботу з мобілізації в «ЛНР» та «ДНР».

До слова, арештований Ігор Корнет народився у Луганську. На службу до органів МВС України пішов 30 років тому, але відслуживши лише 6 років був звільнений з посади міліціонера патрульно-постової служби міліції Жовтневого районного відділу ГУМВС в Луганській області. У 2014 році став на підтримку сепаратистів.

Нагадаємо, кілька днів тому ZAXID.NET писав, що ФСБ почала чистки серед російських військових і бойовиків «ДНР». Росіяни репресують командирів, які «не виправдали очікувань» у війні з Україною.