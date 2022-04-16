Окупанти репресують командирів, які «не виправдали очікувань» у війні з Україною. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За даними розвідки, ФСБ проводить репресії щодо командирів російської армії, які «не виправдали високої довіри» керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні.

Зокрема, в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

З’ясувалось, що згідно доповідей командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів вивезено в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку також вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР».

Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.